Доклад: бюджет Эстонии — один из наиболее зависимых от акцизов на алкогольные и табачные изделия в ЕС

”К 2035 году годовой дефицит бюджета системы здравоохранения Эстонии вырастет до 900 миллионов евро. Для того, чтобы побудить население вести более здоровый образ жизни, Эстония использовала скорее однообразные возможности налогообложения, — сказал эксперт Центра мониторинга развития Магнус Пийритс. — В настоящий момент основное внимание уделяется именно акцизу на алкоголь и табачные изделия”.

Так, поступления с акциза на алкоголь в 2019 году достигли 225 миллионов евро, что составляет 2,4 % доходов с налоговых поступлений в государственный бюджет (средний показатель по ЕС — 0,4 %). ”При этом основной риск для здоровья в настоящий момент представляет избыточный вес, что скорее говорит о необходимости побудить людей более активно заниматься спортом и изменить свое питание, — сказал Пийритс. — Если налоги и льготы будут направлены на популяризацию здорового образа жизни, в будущем это поможет значительно сэкономить средства на лечение”.

По словам Пийритса, следует смелее применять налоги, которые помогут популяризовать здоровый образ жизни, так как это позволит сократить уже существующий дефицит бюджета системы здравоохранения. ”Ряд государств ввел налоги на сахар и жиры. При этом были введены налоговые льготы и исключения в отношении овощной продукции”, — сказал Пийритс.

Предложенный в 2017 году налог на сахар принес бы в бюджет Эстонии 15–17 миллионов евро в год. ”В 2011 году в Венгрии был введен т.н. налог на фастфуд, который действует в отношении многих продуктов и напитков, содержащих сахар, соль, кофеин или углеводы. В 2019 году он составил 0,3 % от общих доходов с налоговых поступлений. Для Эстонии это означало бы порядка 30 миллионов евро в год”, — добавил Пийритс.