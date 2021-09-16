ФОТО | В Таллинне полностью модернизирована система светофоров почти за 400 000 евро

Андрей Новиков сказал, что благодаря обновлению существенно повысилась безопасность дорожного движения и энергоэффективность сети светофоров.

”Хотя не все светофоры с лампами накаливания были амортизированы, мы решили разом обновить все устройства с устаревшей технологией, поскольку LED-светофоры более заметны участникам движения, кроме того, они экономичнее, — пояснил Новиков. — Новые устройства потребляют почти в три раза меньше электроэнергии — это очень важно, ведь сейчас цена электричества взлетела неожиданно высоко. Кроме того, модернизация светофоров внесла свой вклад и в реализацию целей устойчивого развития Таллинна как Зеленой столицы Европы 2023”.

В данный момент в Таллинне заменены все светофоры с лампами накаливания, в итоге улучшилась заметность светофорных огней и безопасность дорожного движения. Поскольку LED-устройства заключены в облегченные корпуса и у них более короткие соединения, их можно устанавливать ближе к столбам — тем самым снижается риск повреждения устройств крупногабаритной техникой.

Переход на светодиодные светофоры велся в течение 20 лет в постоянно нарастающем темпе. В ходе последнего тендера были заменены последние 1272 светофора с лампами накаливания и светофоры с трансформаторами мощностью 12 вольт — это почти пятая часть всех столичных светофоров. Переход на светодиодные устройства снизил потребление электричества городской сети светофоров почти в три раза.

Большинство амортизированных светофоров будут утилизированы в рамках этого же тендера, но при желании столичные детские сады могут взять рабочие устройства для проведения уроков, посвященных тематике правил дорожного движения.

Завершенный в 2021 году переход на светодиодные светофоры обошелся городской казне в 393 153 евро.