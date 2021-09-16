"Мы здесь как заложники": торговый центр T1 не отпускает своих последних арендаторов

Причина, по которой T1 вообще остается открытым, скрывается в пятилетних договорах аренды, которыми обанкротившийся собственник центра — Tallinna Moekombinaat — удерживает своих арендаторов, отказываясь расторгать их досрочно. Предприятие ссылается на пункт договора, согласно которому его расторжение возможно только по обоюдному согласию, которое собственник центра дать отказывается.

В итоге кто-то из оставшихся арендаторов все еще пытается заниматься торговлей, открывая каждое утро свою торговую точку, а кто-то махнул рукой и навсегда опустил жалюзи, хотя договор аренды продолжает действовать. Дешевле держать магазин закрытым, чем открытым. При этом некоторых арендаторов центр заставляет снова открывать двери, угрожая задним числом взыскать арендную плату в полном объеме.

Большинству магазинов удалось договориться о снижении арендной платы до нуля или частично, кто-то оплачивает только побочные расходы, а кто-то — только электроэнергию. Конечно, все эти скидки центр предложил арендаторам не сам: за них приходилось бороться самостоятельно в меру своего умения вести переговоры и размера дохода от продаж.

По мнению торговцев, было бы честно вообще закрыть центр, но его собственник с этим не согласен. Причина этого проста: банкротный управляющий ищет на аукционе покупателя на предприятие, у которого есть долгосрочные договоры аренды и здание.