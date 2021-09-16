Футбол
16.09.2021, 17:34

СЕГОДНЯ | "Флора" стартует в Лиге конференций матчем с бельгийским "Гентом"

 
FC Flora fännid said omade võidu üle rõõmustada.
FC Flora fännid said omade võidu üle rõõmustada.
Foto: Priit Simson
Сегодня в 19:45 таллиннская "Флора" на домашней арене принимает бельгийский клуб "Гент" в рамках Лиги конференций.

Подробно о нашем сегодняшнем сопернике мы уже рассказывали - прочитать можно ЗДЕСЬ.

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