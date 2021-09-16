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16.09.2021, 17:34
СЕГОДНЯ | "Флора" стартует в Лиге конференций матчем с бельгийским "Гентом"
FC Flora fännid said omade võidu üle rõõmustada.
Foto: Priit Simson
Сегодня в 19:45 таллиннская
"Флора"
на домашней арене принимает бельгийский клуб
"Гент"
в рамках Лиги конференций.
Подробно о нашем сегодняшнем сопернике мы уже рассказывали - прочитать можно
ЗДЕСЬ
.
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