В парках Таллинна сегодня вечером начнется фестиваль света

”Сегодня вечером во многих парках и зеленых зонах центра города зажгутся огни, которые будут радовать поздних посетителей в ближайшие три вечера — насладиться магической красотой света отныне можно не только в Кадриорге, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. — Это также позволяет снизить риски распространения коронавирусной инфекции. Тем не менее, чтобы избежать скопления большого количества людей, в этот раз фестиваль пройдет без музыкальных и танцевальных представлений”.