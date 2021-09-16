В парках Таллинна сегодня вечером начнется фестиваль света(1)
”Сегодня вечером во многих парках и зеленых зонах центра города зажгутся огни, которые будут радовать поздних посетителей в ближайшие три вечера — насладиться магической красотой света отныне можно не только в Кадриорге, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. — Это также позволяет снизить риски распространения коронавирусной инфекции. Тем не менее, чтобы избежать скопления большого количества людей, в этот раз фестиваль пройдет без музыкальных и танцевальных представлений”.
Помимо прочих мест, в ближайшие три вечера световые инсталляции будут украшать Харьюмяги и лужайку улицы Харью, окрестности церкви Нигулисте и другие окружающие Старый город зеленые зоны. Фестиваль света организует городское предприятие ”Парк Кадриорг”.
В ”игру света” включится и только что открытый после реновации парк Канути. Запуск фонтана в парке по техническим причинам немного отложен. Если все пойдет по плану, то фонтан, украшенный яркими переливами света, будет открыт уже в следующую среду.