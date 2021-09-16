16.09.2021, 16:31
ФОТО | В Тарту автобус с детьми съехал в кювет. Водителю стало плохо за рулем(13)
Около 15:00 поступило сообщение, что в Тарту рейсовый автобус съехал в кювет. Автобус перевозил школьников.
Согласно первоначальным данным, причиной ДТП стали проблемы со здоровьем у водителя, сообщает Лыунаская префектура. В результате этого автобус съехал с дороги в кювет, другие автомобили не были затронуты.
Никто из пассажиров не пострадал. Скорая помощь оказывает первую помощь водителю. Согласно информации, его жизнь не находится под угрозой.