Вскоре в Таллинне необходимо будет регистрировать всех домашних питомцев

”Необходимость ведения Регистра домашних животных, в первую очередь, проистекает из Закона о борьбе с эпидемиями животных, но важнейшей целью столичного регистра является также и сбор данных о содержащихся в Таллинне питомцах и содействие при возвращении потерявшихся любимцев их владельцам, — пояснил вице-мэр Калле Кландорф. — Если сейчас правила содержания кошек и собак в столице предписывают заносить в Регистр домашних животных данные лишь собак и кошек, то теперь, исходя из положения нового Таллиннского регистра домашних животных, будут собираться данные и о других домашних питомцах. С одной стороны, мы будем иметь представление о содержащихся в городе домашних животных, а с другой — это даст надежду любителям животных на то, что пропавший питомец вновь вернется домой”.

Нынешний Таллиннский регистр собак будет переименован в Таллиннский регистр домашних животных. В новый регистр внесен также модуль приюта, чтобы вести учет оказавшихся в нем животным и проведенных для них процедур; в том числе отслеживать передвижение животных и собирать статистические данные.

Домашний питомец в трактовке закона — это животное, которое содержится человеком для развлечения или компании или же предназначенное для содержания с этой целью. В трактовке постановления домашним питомцем также считается животное, обученное выполнению особых заданий, которое используют, например, люди с нарушением зрения или же Департамент полиции и погранохраны.

После чипирования домашнего питомца его данные необходимо занести в регистр. Владелец может это сделать как самостоятельно (для входа в систему необходимо использовать государственную услугу идентификации), так и передать заполненную анкету доверенному лицу, которое внесет данные в регистр в течение семи рабочих дней.