Вскоре в Таллинне необходимо будет регистрировать всех домашних питомцев(3)
”Необходимость ведения Регистра домашних животных, в первую очередь, проистекает из Закона о борьбе с эпидемиями животных, но важнейшей целью столичного регистра является также и сбор данных о содержащихся в Таллинне питомцах и содействие при возвращении потерявшихся любимцев их владельцам, — пояснил вице-мэр Калле Кландорф. — Если сейчас правила содержания кошек и собак в столице предписывают заносить в Регистр домашних животных данные лишь собак и кошек, то теперь, исходя из положения нового Таллиннского регистра домашних животных, будут собираться данные и о других домашних питомцах. С одной стороны, мы будем иметь представление о содержащихся в городе домашних животных, а с другой — это даст надежду любителям животных на то, что пропавший питомец вновь вернется домой”.
Нынешний Таллиннский регистр собак будет переименован в Таллиннский регистр домашних животных. В новый регистр внесен также модуль приюта, чтобы вести учет оказавшихся в нем животным и проведенных для них процедур; в том числе отслеживать передвижение животных и собирать статистические данные.
Домашний питомец в трактовке закона — это животное, которое содержится человеком для развлечения или компании или же предназначенное для содержания с этой целью. В трактовке постановления домашним питомцем также считается животное, обученное выполнению особых заданий, которое используют, например, люди с нарушением зрения или же Департамент полиции и погранохраны.
После чипирования домашнего питомца его данные необходимо занести в регистр. Владелец может это сделать как самостоятельно (для входа в систему необходимо использовать государственную услугу идентификации), так и передать заполненную анкету доверенному лицу, которое внесет данные в регистр в течение семи рабочих дней.
По состоянию на май 2021 года, в регистр были занесены данные 64 185 домашних любимцев. По номеру чипа в регистре можно искать данные животного, также владелец может менять свои контактные данные или же сообщить о смерти своего питомца. У правомочных лиц (Таллиннский департамент муниципальной полиции, Департамент сельского хозяйства и продовольствия, присоединившиеся ветеринарные врачи, приют) имеется право смотреть данные домашних животных и их владельцев.
Новое положение Таллиннского регистра домашних животных вступит в силу в общем порядке и при первой возможности. Прежнее положение регистра домашних животных было утверждено постановлением нр. 30 Таллиннской горуправы от 30 марта 2010 года ”Положение о Регистре собак города Таллинна”, которое со вступлением нового положения в силу станет недействительным.
Расходы по обслуживанию, содержанию и развитию регистра будут покрываться из городского бюджета.