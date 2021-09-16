СРАВНЕНИЕ | Цены на электричество у поставщиков разнятся до 22%, а на газ — до 32%(3)
Ниже представлена стоимость пакета услуг различных поставщиков, чтобы каждый мог сравнить их с ценами своего поставщика. Все розничные клиенты могут менять поставщиков в любое время без дополнительных затрат, и переход занимает 10 минут.
По всей Эстонии есть 6 продавцов электроэнергии, и выбирать можно между различными пакетами, наиболее распространенными из которых являются биржевой и фиксированный пакеты. В последнем случае цена на электроэнергию обычно устанавливается на 12-месячный период с помощью срочного договора. Годовое сравнение на elektrihind.ee показывает, что на данный момент разница в цене между самым дорогим и самым дешевым биржевым пакетом составляет 26 € (8%), а разница между фиксированными пакетами доходит даже до 72 € (22%). Цена на электроэнергию также зависит от типа производства, т. е. от того, произведена ли электроэнергия из возобновляемых или невозобновляемых источников, большинство производителей предлагают оба варианта.
Газ предлагают 4 продавца по всей Эстонии, и пакеты бывают следующие: меняющийся, фиксированный и биржевой. Сравнение цены на gaasihind.ee показывает, что в настоящее время разница в цене между самым дорогим и самым дешевым меняющимся пакетом составляет 98 € (32%), разница в стоимости фиксированных пакетов — 61 € (20%). Условия биржевых пакетов одинаковые.
Условия и стоимости пакетов на электричество и газ можно сравнить на сайтах elektrihind.ee и gaasihind.ee.
Какой пакет на электричество сейчас самый выгодный
Самый выгодный биржевой пакет, согласно показаниям среднего эстонского потребителя, таким является пакет 220 Energia, который обойдется в 320 евро в год (с маргиналом 0.189 с / кВтч, ежемесячная плата 0 €). Примерно в этом же диапазоне остаются Alexela, Elektrumi, Eesti Gaas и VKG — их пакеты всего на несколько евро дороже, чем у 220 Energia. У некоторых из них в пакет включен единый расчет с сетевой услугой Elektrilevi. Однако самым дорогим поставщиком является Eesti Energia, чей биржевой пакет будет стоить 346 евро в год. Это на 26 евро дороже, чем у самого выгодного поставщика, и влияет на это, прежде всего, компонент фиксированной месячной стоимости 1,99 евро. Следует иметь в виду, что, поскольку Eesti Energia не имеет прозрачных ценообразования и стоимость зависит от потребителя, она может отличаться от той, что использовалась при сравнении.
Из пакетов с фиксированной ценой самый выгодный у 220 Energia, расходы на год составят 323 евро (дневной тариф 10.9 с / квтч, ночной тариф 7.8 с / квтч).
Однако самым дорогим из пакетов с фиксированной ценой является пакет Eesti Gaas с годовой стоимостью в 395 евро. Это на 72 евро дороже, чем самый выгодный пакет. Стоит отметить, что имеют наиболее выгодные пакеты Eesti Energia и Eesti Gaas являются фиксированными на 36 месяцев, у Elektrum — на 24 месяца, а 220 Energia, Alexela и VKG — на 12 месяцев. Стоит знать, что в Эстонии частные потребители при необходимости могут бесплатно расторгнуть фиксированный договор до окончания срока его действия.
Если сравнивать сегодняшние фиксированные пакеты электроэнергии с теми, которые были доступны в ноябре 2020 года, то рост цен составит 53%. Если год назад самый дешевый фиксированный пакет стоил 209 евро в год, то в настоящее время самый дешевый пакет на тех же условиях обойдется в 320 евро в год.
Кто из поставщиков в Эстонии предлагает самые выгодные цены на газ?
Согласно показателям среднего эстонского потребителя наиболее выгодным является меняющийся пакет Eesti Gaas с годовым расходом в 304 евро (стоимость газа 4.76 с / квтч). Самый дорогой пакет у Energate — 403 евро в год. Эта цена на 98 евро больше, чем у самого выгодного пакета. Биржевые пакеты сегодня предлагают только Alexela и 220 Energia и с такой же стоимостью, они схожи с меняющимися пакетами, цена для них варьируется каждый месяц.
Наиболее выгодный пакет с фиксированной стоимостью предлагает Eesti Energia с годовыми затратами на газ в 304 евро (стоимость газа 4.75 с / квтч). На данный момент пакет с фиксированной стоимостью предлагают только два поставщика (220 Energia и Eesti Energia), при этом у 220 Energia цена выше — годовой расход 365 евро, т.е. на 61 евро дороже самого дешевого пакета.
Если сравнивать сегодняшние фиксированные пакеты на газ с теми, которые были доступны в ноябре 2020 года, то рост цен составит целых 164%. Если год назад самый дешевый фиксированный пакет стоил 115 евро в год, то в настоящее время самый дешевый пакет на тех же условиях обойдется в 304 евро в год
Как происходит смена поставщиков электроэнергии и газа?
Смена поставщика электроэнергии и газа осуществляется через Интернет. Это касается крупных продавцов, сам процесс занимает десять минут и является бесплатным для потребителей. Перебоев в поставках электроэнергии или газа не происходит, и новый поставщик сам прекращает действие старого потребительского договора. Смена продавца обычно происходит в начале следующего месяца, но не позднее, чем в конце последующего календарного месяца.
Elektrihind.ee и gaasihind.ee относятся к сети портала Võrdle.ee, который помогает жителям Эстонии принимать наиболее выгодные решения после сравнения услуг. Мы начали свою деятельность в 2012 году со сравнения пакетов электричества при открытии рынка электроэнергии, затем расширили свою деятельность до сравнения поставщиков страховых услуг и каско, а в январе 2019 года начали предлагать маклерскую услугу по потребительским кредитам, первыми получив лицензию на данную деятельность.