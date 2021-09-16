СРАВНЕНИЕ | Цены на электричество у поставщиков разнятся до 22%, а на газ — до 32%

Самый выгодный биржевой пакет, согласно показаниям среднего эстонского потребителя, таким является пакет 220 Energia , который обойдется в 320 евро в год (с маргиналом 0.189 с / кВтч, ежемесячная плата 0 €). Примерно в этом же диапазоне остаются Alexela , Elektrumi , Eesti Gaas и VKG — их пакеты всего на несколько евро дороже, чем у 220 Energia. У некоторых из них в пакет включен единый расчет с сетевой услугой Elektrilevi . Однако самым дорогим поставщиком является Eesti Energia , чей биржевой пакет будет стоить 346 евро в год. Это на 26 евро дороже, чем у самого выгодного поставщика, и влияет на это, прежде всего, компонент фиксированной месячной стоимости 1,99 евро. Следует иметь в виду, что, поскольку Eesti Energia не имеет прозрачных ценообразования и стоимость зависит от потребителя, она может отличаться от той, что использовалась при сравнении.

Условия и стоимости пакетов на электричество и газ можно сравнить на сайтах elektrihind.ee и gaasihind.ee.

Газ предлагают 4 продавца по всей Эстонии, и пакеты бывают следующие: меняющийся, фиксированный и биржевой. Сравнение цены на gaasihind.ee показывает, что в настоящее время разница в цене между самым дорогим и самым дешевым меняющимся пакетом составляет 98 € (32%), разница в стоимости фиксированных пакетов — 61 € (20%). Условия биржевых пакетов одинаковые.

По всей Эстонии есть 6 продавцов электроэнергии, и выбирать можно между различными пакетами, наиболее распространенными из которых являются биржевой и фиксированный пакеты. В последнем случае цена на электроэнергию обычно устанавливается на 12-месячный период с помощью срочного договора. Годовое сравнение на elektrihind.ee показывает, что на данный момент разница в цене между самым дорогим и самым дешевым биржевым пакетом составляет 26 € (8%), а разница между фиксированными пакетами доходит даже до 72 € (22%). Цена на электроэнергию также зависит от типа производства, т. е. от того, произведена ли электроэнергия из возобновляемых или невозобновляемых источников, большинство производителей предлагают оба варианта.

Ниже представлена стоимость пакета услуг различных поставщиков, чтобы каждый мог сравнить их с ценами своего поставщика. Все розничные клиенты могут менять поставщиков в любое время без дополнительных затрат, и переход занимает 10 минут.

Из пакетов с фиксированной ценой самый выгодный у 220 Energia, расходы на год составят 323 евро (дневной тариф 10.9 с / квтч, ночной тариф 7.8 с / квтч).

Однако самым дорогим из пакетов с фиксированной ценой является пакет Eesti Gaas с годовой стоимостью в 395 евро. Это на 72 евро дороже, чем самый выгодный пакет. Стоит отметить, что имеют наиболее выгодные пакеты Eesti Energia и Eesti Gaas являются фиксированными на 36 месяцев, у Elektrum — на 24 месяца, а 220 Energia, Alexela и VKG — на 12 месяцев. Стоит знать, что в Эстонии частные потребители при необходимости могут бесплатно расторгнуть фиксированный договор до окончания срока его действия.

Если сравнивать сегодняшние фиксированные пакеты электроэнергии с теми, которые были доступны в ноябре 2020 года, то рост цен составит 53%. Если год назад самый дешевый фиксированный пакет стоил 209 евро в год, то в настоящее время самый дешевый пакет на тех же условиях обойдется в 320 евро в год.

Кто из поставщиков в Эстонии предлагает самые выгодные цены на газ?



Согласно показателям среднего эстонского потребителя наиболее выгодным является меняющийся пакет Eesti Gaas с годовым расходом в 304 евро (стоимость газа 4.76 с / квтч). Самый дорогой пакет у Energate — 403 евро в год. Эта цена на 98 евро больше, чем у самого выгодного пакета. Биржевые пакеты сегодня предлагают только Alexela и 220 Energia и с такой же стоимостью, они схожи с меняющимися пакетами, цена для них варьируется каждый месяц.

Наиболее выгодный пакет с фиксированной стоимостью предлагает Eesti Energia с годовыми затратами на газ в 304 евро (стоимость газа 4.75 с / квтч). На данный момент пакет с фиксированной стоимостью предлагают только два поставщика (220 Energia и Eesti Energia), при этом у 220 Energia цена выше — годовой расход 365 евро, т.е. на 61 евро дороже самого дешевого пакета.