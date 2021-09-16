В новом парке Тондираба начнет работать кафе MySushi

”Концепция кафе опирается на тот факт, что парк Тондираба предназначен для всей семьи. Это значит, что уровень цен в кафе и предлагаемая продукция предназначены для людей разного возраста, в т.ч. для семей с детьми. При приготовлении и подаче еды будет применяться как можно больше материалов, пригодных для повторного использования. Также в кафе в парке Тондираба при необходимости можно будет зайти со своим питомцем”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Предприятие, которое станет оператором кафе в парке Тондираба выбрано на пять лет в ходе конкурса. Услугу кафе будет оказывать известное под брендом MySushi предприятие DAS Grupp OÜ. Сейчас идут подготовительные работы, и кафе планируется открыть для посетителей в конце октября.

В меню кафе еду по душе найдут и те посетители, кто не отдает предпочтение суши. Помимо суши в меню будут представлены супы, салаты, закуски, горячие напитки, более питательные блюда, а также специальное детское меню. Также в кафе будет предлагаться большой выбор мороженного и бесплатная вода из-под крана. В кафе не будут продавать алкогольные напитки.