ОПРОС | Жители Ида-Вирумаа наиболее уязвимы для банковского и инвестиционного мошенничества

Результаты опроса, проведенного в рамках информационной кампании Союза банков против телефонного мошенничества ”Нет, спасибо!”, показывают, что жители Таллинна и Северо-Восточной Эстонии наиболее часто подвергались инвестиционному и банковскому мошенничеству. В обоих случаях об этом заявили 28% респондентов, что на 5% выше среднего по Эстонии (23%). Аналогичная тенденция наблюдалась и со знакомыми, поскольку и в Таллинне 22%, и в Северо-Восточной Эстонии 19% респондентов заявили, что кто-то из их круга знакомых столкнулся с мошенничеством. По всей Эстонии то же самое сказали 13% респондентов. Тем не менее, жители Западной Эстонии наименее подвержены мошенничеству, 13% из них лично общались с мошенниками, а 12% слышали о подобных случаях от своих друзей.

По словам Катрин Талихярм, исполнительного директора Союза банков, также значительно различается от региона к региону информированность людей о телефонном мошенничестве. ”Например, при сравнении количества людей в разных регионах, получивших информацию о мошенничестве из СМИ, обнаружились довольно большие различия. В то время как 78% и 68% респондентов в Центральной Эстонии и Таллинне слышали о мошенничестве через средства массовой информации, в Северо-Восточной Эстонии эта цифра составила только 55%. В среднем по Эстонии этот показатель составляет 69%”, — сказал Талихярм.

Участников опроса также попросили оценить десять различных признаков опасности, а затем ответить, вызывают ли какие-либо из них подозрения. К ним относятся, например, запрос ПИН-кода, звонок с иностранного телефонного номера, навязчивый стиль общения и другие.