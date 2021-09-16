16.09.2021, 15:51
ВИДЕО | Тренер ”Легии” отметил победу над "Спартаком" пивком прямо на пресс-конференции. Открыл правильно, "по-пацански"
Фото: Scanpix
Главный тренер ”Легии” Чеслав Михневич открыл две бутылки пива на пресс-конференции после матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы против ”Спартака” (1:0) в Москве.
”Чеслав Михневич > Криштиану Роналду”, — говорится в твите польского клуба. Это отсылает к известной истории, когда Криштиану Роналду на чемпионате Европы по футболу отодвинул от себя бутылки с "колой". А в ответ главный (на тот момент) тренер сборной России Станислав Черчесов поддержал производителя газировки.
Самое забавное, конечно, способ, каким польский тренер открыл эти бутылки — именно так это делается, когда под рукой нет открывашки.