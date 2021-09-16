После выборов финансирование образования по интересам сократится в два раза. Нельзя этого допустить!

Уважаемая министр образования и науки! Уважаемая Лийна! Пишу Вам открытое письмо, поскольку надеюсь таким образом оказать на Вас большее влияние, чем позволяют вопросы в зале Рийгикогу или наша с Вами беседа один на один. И надеюсь, что это письмо даст Вам больше аргументов для того, чтобы отстоять в правительстве образование по интересам для детей и молодежи.

Социал-демократы начиная с весны предупреждали и Вас, и премьер-министра, что уменьшение в два раза, то есть на 7 миллионов государственной поддержки образования по интересам означает во многих местах Эстонии в действительности значительное уменьшение возможностей детей посещать кружки и секции и это несмотря на увеличение поддержки местных самоуправлений в целом. В большинстве местных самоуправлений дела просто обстоят так, что иных приоритетов намного больше, чем образование по интересам. Это было очень хорошо заметно, когда самоуправления получили т. н. короновую поддержку с убедительной просьбой инвестировать в приведение в порядок вентиляции в школах. Вы знаете лучше меня, что в большинстве случаев эти деньги до школ так и не дошли. В предвыборное время государственную поддержку направили в большинстве самоуправлений в объекты, более заметные для избирателей.

Вы с премьер-министром неоднократно пытались убедить и нас, и общественность и в зале Рийгикогу, и в СМИ, что мы паникуем без причины. Что доходная база местных самоуправлений в целом растет, что денег меньше не будет и что нет ни одного самоуправления, которое уменьшило бы в два раза финансирование кружков и секций для детей и молодежи. Конечно, нет таких самоуправлений за пару месяцев до выборов! Но я уверен, что после выборов, когда наступит время составления бюджета следующего года, картина будет совершенно иная.