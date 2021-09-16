После выборов финансирование образования по интересам сократится в два раза. Нельзя этого допустить!
Уважаемая министр образования и науки! Уважаемая Лийна! Пишу Вам открытое письмо, поскольку надеюсь таким образом оказать на Вас большее влияние, чем позволяют вопросы в зале Рийгикогу или наша с Вами беседа один на один. И надеюсь, что это письмо даст Вам больше аргументов для того, чтобы отстоять в правительстве образование по интересам для детей и молодежи.
Социал-демократы начиная с весны предупреждали и Вас, и премьер-министра, что уменьшение в два раза, то есть на 7 миллионов государственной поддержки образования по интересам означает во многих местах Эстонии в действительности значительное уменьшение возможностей детей посещать кружки и секции и это несмотря на увеличение поддержки местных самоуправлений в целом. В большинстве местных самоуправлений дела просто обстоят так, что иных приоритетов намного больше, чем образование по интересам. Это было очень хорошо заметно, когда самоуправления получили т. н. короновую поддержку с убедительной просьбой инвестировать в приведение в порядок вентиляции в школах. Вы знаете лучше меня, что в большинстве случаев эти деньги до школ так и не дошли. В предвыборное время государственную поддержку направили в большинстве самоуправлений в объекты, более заметные для избирателей.
Вы с премьер-министром неоднократно пытались убедить и нас, и общественность и в зале Рийгикогу, и в СМИ, что мы паникуем без причины. Что доходная база местных самоуправлений в целом растет, что денег меньше не будет и что нет ни одного самоуправления, которое уменьшило бы в два раза финансирование кружков и секций для детей и молодежи. Конечно, нет таких самоуправлений за пару месяцев до выборов! Но я уверен, что после выборов, когда наступит время составления бюджета следующего года, картина будет совершенно иная.
На сегодня уже есть, по меньшей мере, одно местное самоуправление, которое честно признает, что станет урезать финансирование кружков и секций. Это мой дорогой Кохтла-Ярве. На обсуждении в городском собрании новой бюджетной стратегии я спросил у вице-мэра, что будет с образованием по интересам в городе, если правительство на половину, то есть на сумму более 160 000 евро уменьшит государственную поддержку нашему городу. И вице-мэр Вийве Кесккюла ответила. Напрямую и честно.
"У нас обязательно будут проблемы, потому что использование поддержки у нас очень активное. В этом году ходатайств на развитие образования по интересам мы получили на сумму более 600 000 евро. Половина ходатайств в 2021 году остались без поддержки. Если государство действительно уменьшит финансы, то нам придется от многих кружков и секций отказаться. Придется делать сложный выбор, что финансировать, а что нет. Но мы должны учитывать те школы по интересам, в которых недавно открыты новые кружки и обучение в которых нужно довести до конца. Например, обучение органу, которое длится пять лет. Его финансирование нельзя прекратить на середине пути”. Именно так разъяснила ситуацию вице-мэр Кохтла-Ярве.
Такова ситуация в действительности, уважаемая Лийна! В Ваших руках возможность не допустить уменьшения финансирования образования по интересам в Кохтла-Ярве в два раза. В таком большом городе, как Кохтла-Ярве, это означает тысячи детей, остающихся без возможностей, которые они имели до сего дня. Похожий сценарий развернется после 17 октября и во многих других самоуправлениях Эстонии, если правительство не отменит свое весеннее решение. Попробуйте, пожалуйста, объяснить это так же премьер-министру и министру финансов. Дети не виноваты, что правительство решило урезать государственный бюджет, даже в условиях растущей экономики. Дети не должны страдать!