В огурцах Luunja нашли запрещенное вещество: глава хозяйства рассказал, как это произошло

Он пояснил, что растения на предприятии меняют три раза в год. Перед посадкой новых растений производится дезинфекция парников. В этот раз для этой процедуры, к сожалению, в качестве эксперимента выбрали вещество, которое оказалось удаленным из регистра разрешенных. Человеческий фактор привел к тому, что данная партия огурцов попала в розничную продажу. ”Просим прощения у всех потребителей, которых это как-то коснулось”, — сказал Кюласепп.