В огурцах Luunja нашли запрещенное вещество: глава хозяйства рассказал, как это произошло(1)
Он пояснил, что растения на предприятии меняют три раза в год. Перед посадкой новых растений производится дезинфекция парников. В этот раз для этой процедуры, к сожалению, в качестве эксперимента выбрали вещество, которое оказалось удаленным из регистра разрешенных. Человеческий фактор привел к тому, что данная партия огурцов попала в розничную продажу. ”Просим прощения у всех потребителей, которых это как-то коснулось”, — сказал Кюласепп.
Он добавил, что, как признал и Сельскохозяйственный и продовольственный департамент, объемы и концентрация запрещенного вещества были столь маленькими, что не могли оказать никакого вредного влияния ни на потребителей, на ни окружающую среду. ”Безусловно, это крайне прискорбный случай и мы сделаем все от нас зависящее, чтобы избежать подобного в будущем”, — заверил Кюласепп.