Андрей Коробейник: государство должно взять на себя ответственность и компенсировать риски вакцинирования

Процент противников вакцинации растет

Скептическое отношение к вакцинам имеет место не только в контексте пандемии коронавируса. В Эстонии доля противников вакцинации растет с каждым годом. Сегодня у нас не привиты уже 5% детей. Если этот показатель достигнет 10%, то нас вновь ожидают эпидемии давно забытых болезней. Их жертвами могут стать и привитые дети, так как ни одна вакцина не обеспечивает стопроцентной защиты. Если уровень защиты той или иной вакцины составляет, к примеру, 85%, то в классе, из 25 учащихся иммунный ответ на вакцину не выработан у 4 детей. И если в этом классе будет ещё столько же непривитых детей, то велики шансы вспышки заболевания. Это самый распространенный аргумент, используемый для критики антипрививочников. Да, каждый сам вправе решать вопросы, касающиеся собственного здоровья, однако такое решение ставит под угрозу и здоровье окружающих. Из-за непривитых пациентов система здравоохранения может испытывать гораздо большую нагрузку, тогда как налоги платят все одинаково. Примерно такая же ситуация с алкоголиками и курильщиками, разница лишь в том, что, платя акцизы, они таким образом вносят аванс за свое дальнейшее лечение. Звучит цинично, но тем не менее — поступления от акцизов могут быть направлены, например, на поддержку детского спорта и т.д.. Курильщик может умереть мучительной смертью от рака легких, его лечение — нагрузка для Больничной кассы, соответственно, для налогоплательщиков. Однако он, по крайней мере, внес предоплату за свое лечение. Непривитые способны нанести не меньший ущерб, но без предоплаты.