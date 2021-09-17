Выборы в Госдуму: как Россия борется с "Умным голосованием" и честными выборами

Нужно отметить, что такая политическая стратегия была выбрана Кремлём во многом из страха перед ”цветными революциями”. Ведь не секрет, что ”улица” не может сменить власть, если общественный протест не находит поддержки среди действующих парламентариев. Так было и в Грузии, и в Украине , и в Армении, и в Сербии, когда действующие главы государств вынуждены были уходить со своих постов на фоне уличных митингов, но именно под давлением депутатов, вставших на сторону восставшего народа. Наученный горьким опытом Кремль 20 лет выстраивал систему управления, в которой власть не зависит от народа. Но путинские политтехнологи немного просчитались: оказалось, что в этой системе и народ потерял тотальную зависимость от власти. Именно поэтому в канун сентябрьских выборов в ГД РФ в правящей элите России началась паника.

Институт выборов в России в последние 20 лет мутировал вместе со всей системой государственного управления. Государственная Дума из площадки для дискуссий превратилась в машину для голосования и одобрения проектов законов, подготовленных администрацией Президента РФ. Таким образом, был разрушен фундамент любого демократического государства — принцип разделения властей. И законодательная власть в России превратилась в придаток исполнительной власти. Кстати, та же участь постигла и судебную власть. Функционирование Госдумы-мутанта потребовало и отказа от демократических институтов формирования депутатского корпуса, основанного на честной и открытой политической конкуренции. Президенту России нужна управляемая и послушная Дума. Поэтому Администрация Президента перехватила все инициативы по отбору кандидатов в партийные списки, чтобы исключить попадание в Госдуму смутьянов, критиков и гражданских активистов, т.е. всех носителей альтернативного мнения.

Десятки кандидатов под самыми нелепыми предлогами не были допущены до выборов или их регистрация была отменена. Настоящая вина этих людей заключалась в том, что они поддерживали Навального (Лев Шлоссберг, ” Яблоко ”) или были популярнее кандидатов ЕР (Павел Грудинин, КПРФ ). Десятки соратников Алексея Навального и представители либеральной оппозиции, намеревавшиеся стать депутатами, вынуждены были перед выборами покинуть Россию, так как подверглись судебному преследованию российскими спецслужбами и травле со стороны прокремлёвских активистов. И, как вишенка на торте, Элла Памфилова отключила видеонаблюдение на избирательных участках: неча холопам за барами догляд иметь.

Это именно то, что и предусматривает проект ”Умное голосование”, запущенный Алексеем Навальным и его командой в 2018 г. И именно поэтому российская власть пустилась во все тяжкие, чтобы разгромить штабы Алексея Навального, координирующие ”Умное голосование” в регионах. Была пущена в ход вся тяжёлая артиллерия: Генпрокуратура, Следственный комитет, Роскомнадзор , суды, ФСБ. Детище Навального — ”Фонд борьбы с коррупцией” был объявлен экстремистской группировкой, страшнее ”Талибана”. Все, кто сотрудничал с ФБК или принимал участие в акциях протеста в поддержку Навального, задним числом (беспрецедентный случай в законодательной практике!) были лишены возможности баллотироваться в депутаты любого уровня. В этом году десятки СМИ, журналисты и блогеры были объявлены в России иностранными агентами. Роскомнадзор заблокировал сотни сайтов и аккаунтов, распространявших альтернативную и критическую информацию о выборах. Дело дошло до откровенного шантажа, когда Роскомнадзор потребовал от компаний Google и Yandex удалить все упоминания о проекте ”Умное голосование” Навального. А от американских корпораций (!) потребовали (!) не предоставлять технические средства обхода блокировок. Twitter, Facebook и Telegram были оштрафованы Роскомнадзором на десятки миллионов рублей за отказ удалять ”запрещённую информацию”, содержащую упоминание ФБК и Навального.

И вот стоим мы, российские либералы и прочие сопротивленцы, перед стеной, на которой написано ”Выборы ГД РФ”, и гадаем: плюнуть ли на стену, повернуться и уйти; головой ли об неё в отчаянии биться; или начать ломать с использованием подручных материалов? Я же призываю всех принять участие в голосовании.

Мой аргумент простой: если власть, уверенная, что Россия готова жить под Путиным следующие три пятилетки, вдруг начинает перед выборами истерики закатывать, значит, башни Кремля покосились. Да, конечно, в сейфе у Кириенко уже могут лежать протоколы с результатами голосования по единому федеральному округу, осталось Памфиловой передать на подпись (или уже подписанные?). Да, конечно, электоральные султанаты, типа Чечни, Дагестана, Тувы, Татарстана уже окончательные данные выборов распечатали и заверили. Но! Но Россия — это не только Кавказ и Поволжье, где лояльность населения гарантирована подкупом национальных элит и внутриклановой дисциплиной. Есть ещё Сибирь и Север, есть Москва, где живут люди, настроенные к власти критически и скептически, и для которых ”русская воля” ближе и понятнее, чем западная ”свобода”. А воля ценится выше, чем сытое брюхо.

Поэтому в 225 одномандатных округах и на выборах местных парламентов в 39 субъектах РФ может разгореться настоящая и ожесточённая борьба между лоялистами и широким протестом. Да, власть может нарисовать те результаты, которые угодны Кремлю. Но избиркомы получат и настоящие результаты, которые должны лишить власть уверенности в своём светлом будущем пол сенью кремлёвских звёзд. К тому же и Кремль устроит разборки в регионах по итогам подлинным, а не сфальсифицированным. Федеральная служба охраны, контролирующая Государственную автоматизированную систему ”Выборы”, хозяина не обманет, всю правду доложит. Ради этого стоит бороться и участвовать в выборах. Сбить спесь с сытых чиновников таким простым способом, как участие в голосовании, дорогого стоит.