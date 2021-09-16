16.09.2021, 14:14
У фермера украли экологически чистый чеснок на 17 000 евро(8)
"У меня маленькая дочь. Я потерял драгоценное время, которое мог бы провести с ней, а провел на поле, чтобы прокормить семью и обеспечить будущее. И вот что из этого вышло…Вся работа и силы насмарку”, — сокрушается мужчина.
Он не может поверить, что кто-то сумел утащить такое большое количество чеснока. Кто это мог быть, он также предположить не может, но надется, что благодаря полиции и возможным очевидцам преступники будут найдены.