Прыгун с трамплина Артти Айгро занял третье место на соревнованиях в Австрии

Айгро прыгнул на 139,5 и 130,5 метров на большом трамплине и заработал 239,5 балла. Занявшему первое место 19-летнему австрийцу Даниэлю Чофенигу эстонец уступил 12 очков. Всего на этапе Кубка было 67 участников.

Это первый подиум Айгро в Континентальном кубке. В последний раз Каарелу Нурмсалу это удавалось десять лет назад в Клингентале, Германия.