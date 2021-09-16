16.09.2021, 15:18
Прыгун с трамплина Артти Айгро занял третье место на соревнованиях в Австрии
Foto: Rauno Volmar
Артти Айгро, самый успешный в последние годы прыгун с трамплина из Эстонии, занял третье место на соревнованиях серии Континентального кубка FIS в Бишофсхофене, Австрия.
Айгро прыгнул на 139,5 и 130,5 метров на большом трамплине и заработал 239,5 балла. Занявшему первое место 19-летнему австрийцу Даниэлю Чофенигу эстонец уступил 12 очков. Всего на этапе Кубка было 67 участников.
Это первый подиум Айгро в Континентальном кубке. В последний раз Каарелу Нурмсалу это удавалось десять лет назад в Клингентале, Германия.