Сборная казахстана: с надеждой на исторический успех

На чемпионате мира-2016 в Колумбии Казахстан также играл в группе с Коста-Рикой, будущими чемпионами аргентинцами и сборной Соломоновых островов. Тогда казахстанцы взяли шесть очков из девяти возможных и со второго места вышли из группы на сборную Испании. Дальше 1/8 финала пройти им не удалось – «красная фурия» одержала победу 5:2, выбив сборную Казахстана с турнира.

Спустя пять лет команда бразильского специалиста Рикардо Кака стала гораздо опытнее и ставит перед собой куда более высокие задачи. Вероятно, из-за этого бразилец остался неудовлетворен качеством игры против Коста-Рики, несмотря на крупный счёт: «Видно, что наша команда не повторила тот уровень игры, который был в товарищеских матчах. Но, конечно, здесь уже другие эмоции, другая ответственность — всё-таки это дебют, первая игра на чемпионате мира. Наверное, мы немножко не справились с нервами. Неделю назад мы играли очень хорошо, а сегодня выглядели немножко не так, как я хотел. Но самое главное — это победа, и мы знаем, что должны прибавлять по ходу чемпионата. Это была первая игра — надеюсь, что во второй будем выглядеть еще лучше, и так далее».

Вторит своему тренеру и Чингиз Есенаманов: «В начале мы матча ощущали некоторую нервозность, некоторое время пытались войти в игру. В первом тайме было тяжеловато, но во втором, как мне кажется, мы выглядели уже чуть лучше. Думаю, дальше пойдет по накатанной, и мы будем прибавлять от матча к матчу». Есенаманов отметил, что команда осталась неудовлетворение количеством опасных моментов у своих ворот: «Небольшой осадок остался из-за того, что мы позволили не самому сильному сопернику создать немало моментов у своих ворот. Спасибо нашему голкиперу Игите – выручал. А так, конечно же, все хорошо, особенно если посмотреть на счет, в команде все рады первой победе».

Для того, чтобы избежать сильного соперника в 1/8 финала Казахстану необходимо занимать первое место в группе, но для этого им нужно побеждать хозяев чемпионата литовцев, а также крепкую Венесуэлу.

Учитывая опыт и мастерство казахстанских футболистов, эта задача не кажется невыполнимой, однако на паркете может случится все, что угодно. К концу недели мы будем знать, насколько Казахстан готов к бремени фаворитов группы.