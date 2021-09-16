Эстония нас хочет. Валга-Валка: один город, два государства, три языка — где лучше?

"Мы и раньше жили интересно: рубли, репшики, латы, кроны, талоны на водку, границы, "сахарные" поезда… Жители Валки и Валги активно пользовались разницей цен, налогов, языков, валютных режимов… – написал в редакцию латвийского портала Delfi депутат Валгского (в Эстонии это прилагательное пишут как "Валгаского", – прим. ред.) Волостного собрания Игорь Яллай. – Но последнее время жить стало ещё лучше, а главное веселее. Раньше никто не мог и представить, что автобусы из Таллинского порта будут возить финских «алкотуристов» прямиком в Валку, а в обратном направлении отправится целая трудовая армия жителей северо-востока Латвии..."

“Вы вот сколько раз были последний год за границей? А мы можем “путешествовать” за рубеж по десять раз на дню — только успевай читать “карантинные” смс-ки в телефоне и вспоминать, где сегодня носят маски. Уверен, многие торговые сети не раз пожалели, что открыли свои магазины не в Валке, а где-нибудь в Валмиере.

За нами — две страны… А также — крупнейший железнодорожный узел в часе езды от России (правда, поезда туда давно не ходят), свободная экономическая зона, 600 озёр, Гауя, Эмайыги (мать-река), дешёвая недвижимость (квартира за 100 евро — хотите?), развитая сфера IT, хорошая система здравоохранения, отличная “социалка” и родительское пособие в течение 18 месяцев после пополнения семейства до 3 821,55 евро в месяц. В общем, дорогие жители Латвии — мы хотим вас, ваши мозги, ваши рабочие руки, ваших детей”, — честно признался Игорь Яллай и позвал в разведку.