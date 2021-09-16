В окружении Путина коронавирусом заболели несколько десятков человек

"Вы знаете, что, к сожалению, вынужден был в последний момент отменить свой визит в Душанбе, мне очень жаль. Но это связано с тем, что в ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом, это не один, не два, несколько десятков человек. И теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции", — сказал Путин, выступая посредством видеоконференции в саммите ОДКБ, который проходит в Душанбе.

Он добавил: "К сожалению, не могу каждому из вас руку пожать, обнять вас, но конечно, мы заинтересованы в участии, пусть дистанционно, в обсуждении ключевых задач, стоящих перед нашей организацией".

Путин подчеркнул, что обстановка в зоне ответственности ОДКБ и на внешних границах государств-членов организации не просто нестабильная, но и несет новые вызовы и риски для безопасности стран.

В понедельник днем, 13 сентября, Путин встретился с паралимпийцами и сказал, что в его окружении "возникают проблемы с ковидом". "Я думаю, мне самому на карантин придется, у нас очень много людей болеет", — пояснил тогда Путин. На следующий день президент РФ в телефонном разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном сообщил, что вынужден соблюдать режим самоизоляции и примет участие в мероприятиях в Душанбе по видеосвязи.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Путин здоров, несмотря на то, что он был в контакте с несколькими заболевшими.

Гендиректор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что Путину будет достаточно неделю соблюдать режим самоизоляции, но конкретные сроки остаются на усмотрение специалистов.