Государство начинает выплаты за приостановленные взносы во вторую пенсионную ступень

Те люди, которые вносили 2% в период, когда взносы в размере 4% с социального налога были заморожены, теперь получат компенсацию в размере 4%.

Общая сумма компенсаций для тех, кто вышел из второй ступени в сентябре, составит около 79,5 млн евро. Им компенсация будет выплачена также в сентябре. Общая сумма подлежащих компенсации платежей у остальных жителе Эстонии составляет около 271 млн евро.

Данные суммы рассчитаны без учета производительности пенсионных фондов.

Тем, кто вышел из пенсионной ступени, неполученная прибыль (производительность) компенсирована не будет. Им компенсируют только неоплаченные взносы социального налога в размере 4%.