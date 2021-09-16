ВОЗ приостановила процесс одобрения ”Спутника V” из-за нарушений на одном из заводов, где выпускают вакцину

Барбоза отметил, что в рамках процедуры, по которой ВОЗ одобряет вакцины от коронавируса для экстренного применения, производитель должен доказать, что предприятия, где выпускается вакцина, отвечают требуемым стандартам производства.

”Что касается процесса одобрения „Спутника V” для экстренного применения, то этот процесс приостановлен, потому что во время инспекции одного из заводов, где делают вакцину, было обнаружено, что этот завод не придерживается надлежащих практик производства”, — сказал Барбоза.

Он добавил, что теперь ВОЗ ждет уведомления о том, что завод исправил нарушения. После этого там пройдет новая инспекция.

В июне комиссия ВОЗ выявила нарушения на одном из российских предприятий, производящих ”Спутник V”, — ”Фармстандарт-УфаВИТА” в Уфе. Нарекания у экспертов вызвал в том числе контроль за асептическими условиями на линиях по розливу вакцины.

На данный момент ВОЗ одобрила для экстренного применения вакцины от коронавируса от американских компаний компаний Moderna и Pfizer, европейских Jannsen и AstraZeneca, китайских Sinopharm, Sinovac, а также индийской Serum Institute of India.