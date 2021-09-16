ВИДЕО | Компенсируют ли людям рост цен на электричество? Правительство рассказало о своих новых решениях

Каллас начала с того, что людей становится все сложнее убедить вакцинироваться, так как кто хотел, уже вакцинировался. Этим вопросом следует заняться, вести разъяснительную работу.

С научным советом обсуждалась возможность упразднить меры контроля на островах, прежде всего на Хийумаа, где очень высокий уровень вакцинированности населения. Научный совет согласился, что такое возможно. Обсуждение продолжится после обеда.

Экономический прогноз показал, что мы хорошо справились с кризисом, в том числе потому, что государство оставалось относительно открытым. Тем не менее, бюджет по-прежнему в минусе.

Яак Ааб сообщил, что государство компенсирует местным самоуправлениям расходы, связанные с вакцинацией. Он тоже отметил, что вакцинировать тех, кто еще этого сделал, все сложнее, и практически речь идет о том, чтобы проводить очную разъяснительную работу.

В бюджете следует предусмотреть непредвиденные расходы, связанные с пандемией. Нельзя игнорировать необходимость поднять зарплаты в публичном секторе (спасателям, полицейским, учителям, работникам культуры). Этот вопрос по-прежнему обсуждается. Возможно сэкономить за счет уменьшения количества офисных площадей, так как пандемия показала, что часть работы сотрудники ведомств могут выполнять дома.

Зашел разговор и о росте цен на электроэнергию. Некоторые семьи ощущает это в большей, некоторые в меньшей степени. Можно попросить помощи у местного самоуправления, но подходы у всех разные и всем людям этот рост цен компенсировать не будут, сказала Каллас. Ааб добавил, что для таких случаев имеется прожиточное пособие. Также смягчить ситуацию поможет расширение возможностей возобновляемой энергии, но для этого нужно время.

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