Русскоговорящие чаще планируют свой бюджет, но инвестирующих среди них значительно меньше

Финансовая грамотность — это не только объем знаний из финансовой сферы, это, в первую очередь — умение применять их на практике, выработка финансово правильных привычек, которые ведут к благополучию. Ведь несмотря на то, что сейчас появляется все больше возможностей для инвестирования, это означает и увеличивающуюся ответственность, которая ложится на плечи людей.

В 2019 году было проведено исследование, посвященное уровню финансовой грамотности среди взрослого населения Эстонии. Согласно ему 67 процентов эстоноземельцев регулярно откладывает часть заработанных денег, что является хорошим показателем. Из них 42 процента опрошенных кладет их на банковский счет.

При этом планируют свой бюджет не так много людей — 43 процента населения. Интересно, что русскоговорящие планируют свой бюджет чаще, чем эстоноговорящие, но 63 процента из них сосредотачиваются лишь на подсчете расходов.

На вопрос о том, сможете ли вы справиться с внезапной тратой, которая составляет сумму вашего месячного дохода, утвердительно ответил только 51 процент населения. Это значит, что в случае срочного ремонта машины, заболевания или иных непредвиденных расходов те, кто ответил отрицательно, окажутся в сложном финансовом положении. Кстати, с крупными тратами легче справляются эстоноговорящие (57% среди эстоноговорящих и 39% — среди русскоговорящих).

То есть, у нас есть примерно одна треть населения, которая не занимается своими финансами — не составляет бюджет, не записывает доходы и расходы. При этом 32 процента не справятся с ситуацией, когда по каким-то причинам дохода в течение месяца не будет.

Если говорить об инвестициях, то среди планирующих и инвестирующих неэстонцев значительно меньше (34% vs 52%).