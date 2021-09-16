Русскоговорящие чаще планируют свой бюджет, но инвестирующих среди них значительно меньше
Финансовая грамотность — это не только объем знаний из финансовой сферы, это, в первую очередь — умение применять их на практике, выработка финансово правильных привычек, которые ведут к благополучию. Ведь несмотря на то, что сейчас появляется все больше возможностей для инвестирования, это означает и увеличивающуюся ответственность, которая ложится на плечи людей.
В 2019 году было проведено исследование, посвященное уровню финансовой грамотности среди взрослого населения Эстонии. Согласно ему 67 процентов эстоноземельцев регулярно откладывает часть заработанных денег, что является хорошим показателем. Из них 42 процента опрошенных кладет их на банковский счет.
При этом планируют свой бюджет не так много людей — 43 процента населения. Интересно, что русскоговорящие планируют свой бюджет чаще, чем эстоноговорящие, но 63 процента из них сосредотачиваются лишь на подсчете расходов.
На вопрос о том, сможете ли вы справиться с внезапной тратой, которая составляет сумму вашего месячного дохода, утвердительно ответил только 51 процент населения. Это значит, что в случае срочного ремонта машины, заболевания или иных непредвиденных расходов те, кто ответил отрицательно, окажутся в сложном финансовом положении. Кстати, с крупными тратами легче справляются эстоноговорящие (57% среди эстоноговорящих и 39% — среди русскоговорящих).
То есть, у нас есть примерно одна треть населения, которая не занимается своими финансами — не составляет бюджет, не записывает доходы и расходы. При этом 32 процента не справятся с ситуацией, когда по каким-то причинам дохода в течение месяца не будет.
Если говорить об инвестициях, то среди планирующих и инвестирующих неэстонцев значительно меньше (34% vs 52%).
Однако все не так плохо — финансовая грамотность сейчас растет среди учащихся школ, причем это никак не связано с доходами или социальным статусом семей. Таким образом, можно надеяться, что после выпуска из школы молодые люди будут вести себя грамотно в финансовом плане и у них сформируются соответствующие привычки.
В целом около 50 процентов школьников получили финансовые знания. По сравнению с предыдущим исследованием, которое проводилось 6 лет назад, ситуация значительно улучшилась.
Учитывая все выше сказанное, в начале этого года была составлена новая стратегия по финансовой грамотности Эстонии на 2021-2030 годы, в которой содержатся довольно амбициозная цели — сделать финансовую грамотность доступной для всех, убедиться, что она применяется в повседневных решениях и адаптировать для этого окружающую среду, сделать так, чтобы она способствовала грамотному финансовому поведению.