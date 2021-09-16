ФОТОНОВОСТЬ | Во дворе детского сада кто-то оставил полупустую бутылку вина

"Боже правый, чем люди думают? Я быстро убрала оттуда эту бутылку, но, честно говоря, я не понимаю и даже не хочу думать о том, что могло бы случиться, если бы дети, пришедшие утром поиграть во дворе, решили познакомиться поближе с содержимым бутылки. Дорогие люди, давайте не будем столь безответственными в отношении самих себя, наших детей и окружающей среды”, — призывает читательница.