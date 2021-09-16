Мэр Нарвы выписался из больницы и вернулся к работе

Ранее нарвская оппозиция обращала внимание, что после вступления мэра в должность, он не успел назначить себе заместителя на случай своего отсутствия — теперь этот вопрос решен.

"По моему предложению городская управа назначила заместителем мэра на случай его отсутствия члена управы Урмаса Токмана", — сказал Антс Лийметс в четверг в беседе с корреспондентом rus.err.ee.

О том, что Антс Лийметс попал в больницу, 8 сентября в своем письме на имя председателя Нарвского городского собрания Татьяны Стольфат сообщил нарвский городской секретарь Юллар Кальюсте, который напомнил, что после того как 26 августа депутаты выбрали Лийметса новым мэром, мэрия не приняла распоряжение о распределении трудовых обязанностей в управе и не установила процедуру замены мэра.

Во вторник, 14 сентября, внимание руководителей горсобрания к проблеме привлекли и 8 оппозиционных депутатов из фракций Meie Narva и Elagu Narva, но в тот же день Лийметс вернулся в рабочий кабинет, дав понять, что вопрос скоро будет решен.