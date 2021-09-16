Кийк: противникам вакцинации надо перестать оплачивать больничный во время самоизоляции

В настоящее время самоизоляция после такого контакта обязательна только для не вакцинированных людей, которым сейчас на этот период оформляется карантинный лист, сообщила в среду "Актуальная камера".

К карантинным листам применяются такие же условия, как и к больничным листам, т.е. первые три дня не оплачиваются, а с четвертого дня человеку компенсируется 70% зарплаты.

По словам Кийка, с нового года направленные на самоизоляцию не вакцинированные люди перестанут получать такую компенсацию: "Сейчас какие-то дополнительные меры прямо не обсуждаются, но рискну сказать, что, к примеру, компенсация в таком виде карантинных листов, когда контактировавший с больным COVID-19 человек получает от государства компенсацию в ситуации, где он сознательно решил себя не вакцинировать — этот порядок в будущем изменится".

"Нынешний порядок действует до конца года, и с нового года разумно использовать другие правила, потому что к этому времени действительно у всех людей будет возможность вакцинироваться", — добавил он.