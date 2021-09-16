16.09.2021, 08:31
Неизвестный в военной форме устроил взрыв в отделе полиции в Воронежской области(10)
Foto: Eero Vabamägi
В городе Лиски в Воронежской области неизвестный с огнестрельным оружием напал на отдел полиции, через некоторое время на территории ОМВД прогремел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, пишет Газета.
По предварительным данным, мужчина, вооруженный автоматическим оружием и полностью одетый в военную форму и бронежилет, подъехал к полицейскому отделению и открыл там огонь. В дальнейшем он проник внутрь здания и взорвал там бомбу. Предполагается, что в результате происшествия никто не погиб. После совершения нападения злоумышленник скрылся.
Точных сведений о пострадавших пока также нет, уточняет портал. В настоящее время на месте работают сотрудники УФСБ по Воронежской области.