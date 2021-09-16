ФОТО | Двое мужчин решили инсценировать в Таллинне похищение человека. Полиция: так делать нельзя

Полиция отреагировала усиленным составом и около 18:30 задержала транспортное средства на улице Хийу.

При проверке выяснилось, что автомобилем управляет 37-летний мужчина с признаками опьянения, который ранее неоднократно наказывался за вождение без прав. Находившиеся в машине мужчины сказали, что они знакомы друг с другом и случившееся было просто шуткой. В ходе обыска в автомобиле был найден стартовый пистолет.

В свете данного инцидента полиция напоминает, что городское пространство — не место для шуток, которые нарушают чувство защищенности других людей, и не место для безответственного поведения за рулем. Следует иметь в виду, что на каждый подобный вызов полиция реагирует как на инцидент с огнестрельным оружием и для обезвреживания человека с оружием может применить соответствующие меры, и это может закончиться печально.

Оба мужчины были доставлены в участок для процессуальных действий. В отношении 36-летнего мужчины, размахивавшего ножом, возбуждено производство о проступке по части нарушения общественного порядка. В отношении 37-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части вождения без прав.