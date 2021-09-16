В пятницу будут выпущены почтовая марка и конверт с изображением церкви Святого Михаила в Кейла

Марка и конверт, созданные при сотрудничестве Omniva и Церковного фонда, были разработаны художником Рихо Луузе. Тираж новой марки составляет 20 000 экземпляров, дополнительно будет выпущено 1 000 конвертов первого дня, 800 из которых будут снабжены маркой и штампом. Почтовая марка стоит 0,90 евро и подходит для отправки обычных писем внутри страны. В день выпуска в почтовом отделении Omniva на Тоомпеа будут использовать штемпель первого дня. Марку также можно будет купить в онлайн-магазине Omniva.

По словам учителя церкви Святого Михаила в Кейла Матиаса Бургхардта, выпуск почтовой марки дает хорошую возможность познакомить широкую общественность в Эстонии и во всем мире с данной церковью. ”Речь идет о самой большой приходской церкви в Харьюмаа. Первая каменная церковь была построена здесь, на перекрестке древних торговых путей, еще в конце 13-го века. Почти двести лет спустя здание церкви было завершено в его нынешнем виде”, — сказал Бургхардт. ”Мы активно участвуем в сохранении и продвижении наследия церкви. В данный момент идет ремонт башенной кровли, на который в виде пожертвований собрано более 30 000 евро. Празднование в честь выпуска марки и конверта состоится 25 сентября в 13:00 в церкви в рамках Дней прихода Кейла”.

После восстановления независимости Эстонии почтовые марки с церковным мотивом выпускались с 1993-го года в виде рождественской серии, состоящей из девяти марок. На первых были деревянные гравюры художника Хенно Аррака с изображением церкви Тоом-Нигула в Хаапсалу и Таллиннской Домской церкви. В последующие годы были выпущены марки с изображением старой деревянной церкви Рухну, церкви Урвасте, церкви П. Мартина в Тюри, церкви Каарли в Таллинне, церкви Харью-Мадис и церкви Пюхавайму в Таллинне. Серия завершилась в 1997 году церковью Святой Анны в Халлисте.