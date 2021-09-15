Swedbank: количество клиентов со сбережениями за год увеличилось

”Хотя традиционно жители Эстонии не отличались особой склонностью к накоплению, в последние годы количество клиентов, у которых совсем нет сбережений, начало сокращаться. Ещё до получения денег из второй ступени, то есть по состоянию на конец августа, только за последние три месяца количество клиентов с запасом, по крайней мере, на один месяц увеличилось примерно на 17 000 человек. Конечно, свой вклад здесь внесла пандемия коронавируса, поскольку тратить деньги, например, на путешествия, стало труднее, но мы надеемся, что те, кто, благодаря наличию финансового буфера, почувствовали безопасность, не захотят отказываться от него, — сказал руководитель подразделения услуг для частных клиентов Swedbank Тармо Улла.

Наиболее образцовые вкладчики в Эстонии — люди пенсионного возраста: 51% таких клиентов Swedbank (65+) имеют резерв не менее чем на один месяц, а 35% имеют резерв наличных средств более чем на шесть месяцев. Количество держателей денежных резервов на срок не менее шести месяцев начинает увеличиваться с 50 лет. Среди людей в возрасте от 51 до 64 лет он есть у 15% клиентов Swedbank. Средний размер финансового резерва варьируется в зависимости от возрастной группы — от 5600 (18–25 лет) до 20 000 (36–50 лет).

”Прежде всего, необходимо привить привычку к сбережению у населения трудоспособного возраста, когда люди плохо подготовлены к неожиданностям. В зависимости от возрастной группы потеря дохода для 80–90 процентов людей будет означать, что из-за нехватки ресурсов самостоятельно справиться с ситуацией они не смогут. Мы всё больше говорим об инвестировании, но нельзя забывать и о накоплении”, — добавил Улла.