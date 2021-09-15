Ратас и Кийк сообщили, при каком условии возможна отмена ограничений

71% взрослого населения либо прошли вакцинация одной дозой вакцины, либо переболели COVID-19. Если аналогичный показатель достигнет 70% от всего населения и 85% среди групп риска, то можно будет начинать открывать общество, отметили спикер парламента Юри Ратас и министр здоровья и труда Танель Кийк на прошедшем сегодня семинаре ”Эстония без ограничений — как к этому прийти?”, организованном парламентской фракцией центристов.

По словам Юри Ратаса, отмена ограничений предполагает, что доля вакцинированного населения будет на уровне, при котором исключена возможность массового заражения. ”Общество устало от коронавируса, по-человечески это абсолютно понятно. Однако при управлении кризисными ситуациями мы должны просчитывать свои действия на несколько шагов вперед. Мы все должны приложить усилия для того, чтобы осталось как можно меньше ограничений. Здесь существуют два метода: вакцинация и разъяснительная работа”, — сказал Ратас.

Ратас отметил, что в качестве альтернативы вакцинации предложен вариант регулярного массового тестирования. ”Учитывая имеющиеся возможности и их стоимость, такой вариант не является эффективным с точки зрения защиты здоровья людей, расходов и организации процесса. В последнее время антипрививочные настроение в обществе усилились, что является серьезным препятствием для отмены ограничений”, — сказал он.

По словам Танеля Кийка, смягчение ограничений или полная их отмена возможны, если от коронавируса будут вакцинированы 70% всего населения и 85% из групп риска. ”На Хийумаа по меньшей мере одной дозой уже вакцинированы 70% населения. Что касается других регионов, то тут еще есть, над чем работать. Вирус распространяется там, где низкий процент вакцинированного населения. Наша цель — повысить долю прошедших вакцинацию по всей стране”, — сказал Кийк.