Сегодня был открыт общественный центр Пыхья-Таллинна
”Это уникальное для Таллинна здание, в котором объединено множество необходимых для населения самого разного возраста функций, — сказала старейшина района Пыхья-Таллинн Мануэла Пихлап. — Появления этого дома долго ждали как жители района, так и работники районной управы и школы по интересам. В новом доме значительно повысится как качество, так и доступность услуг — уже начиная с возможности попасть в здание. Ведь до этого доступ в помещение для людей с особыми потребностями и мам с колясками был затруднен. Также рабочая и учебная среда всех действующих в нашем районе учреждений теперь вышла на совершенно новый уровень — как с точки зрения простора и оформления, так и убранства”.
По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, особенно важно для жителей района то, что Коплиская школа по интересам наконец избавилась от тотальной нехватки помещений.
”Если раньше школе по интересам из-за нехватки помещений приходилось работать в Молодежном доме, расположенном на ул. Лина, а также нескольких детских садах, то теперь в ее распоряжении площади, в четыре раза превышающие размером те, что были раньше — практически половина пространства общественного центра. Это дает школе возможность реализовать замыслы и предложить богатый выбор занятий по интересам. Тут можно будет заниматься искусством, музыкой, танцами, робототехникой и многим другим. Новая привлекательная и творческая среда еще больше расширит и разнообразит возможности для обучения”.
Новый общественный центр был построен на территории снесенного здания Таллиннской гимназии Раннику. Общественный центр состоит из трех частей: в восточном крыле размещается районная управа Пыхья-Таллинна (примерно 2720 м2), в западном крыле находится Коплиская школа по интересам (примерно 2230 м2), в центре — кафе и столовая (около 110 м2). Помещения районной управы и школы по интересам расположены на первых трех этажах, на четвертом находятся помещения некоммерческих объединений.
Вся территория общей площадью 20 158 м² полностью благоустроена: тут построена сцена, парковка для велосипедов, детская игровая зона, площадка для игры в баскетбол и скейт-парк. Горожанам будет удобно добираться до здания на общественном транспорте и других средствах передвижения.
Ранее районная управа Пыхья-Таллинна располагалась на самой границе района, в Каламая, хотя большинство обращений поступало от Пельгуранда и Копли — то есть из другой части района. Здание, когда-то построенное в качестве казино для офицеров, ни в коей мере не соответствовало стандартам общественного центра. Отдел социального обеспечения, в том числе служба по защите детей были вынуждены оказывать свои услуги в не подходящих для этого помещениях. А то, что районная управа размещалась в разных помещениях также не позволяло обеспечить должного качества предлагаемых услуг, кроме того, с каждым годом росли как потребность здания в ремонте, так и расходы на его содержание.
Теперь жители Пыхья-Таллинна смогут получать все услуги в одном месте — под одной крышей работают службы по защите детей, предоставлению социальных услуг и социальных пособий, также отдел городского хозяйства управы Пыхья-Таллинна и регистр народонаселения. Вскоре тут откроется и опорный пункт Муниципальной полиции. Помещения нового здания были распределены таким образом, чтобы сделать обслуживание населения максимально удобным. Также существенно снизятся и ежемесячные коммунальные расходы, поскольку новому зданию присвоен ”А”-класс энергоэффективности.
Здание было спроектировано под руководством Карины Мамонтовой — архитектора Esplan OÜ. Ландшафтным дизайном занималось AB Artes Terrae OÜ (ландшафтные архитекторы Карл Ханссон и Сулев Нурме). Строительные работы осуществляло RAMM Ehitus OÜ, надзор собственника — Keskkonnaprojekt OÜ. Обстановкой помещений занималось предприятие Standard AS, технику доставило Progear OÜ. Общая стоимость здания (с учетом обстановки и техники) составила 8,4 млн евро.