Новости Эстонии
15.09.2021, 18:37

Рекордный сезон высадки лесов получает достойное завершение в виде осенней посадки

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Hiiumaa valla asevallavanem Hergo Tasuja ütles, et on keeruline öelda kas Hiiumaal langetatakse liiga palju metsa. „RMK on minu meelest ka muutnud oma sellist strateegiat ja on avatum ja selgelt rohkem kohalikke arvamustega arvestav.”
Hiiumaa valla asevallavanem Hergo Tasuja ütles, et on keeruline öelda kas Hiiumaal langetatakse liiga palju metsa. „RMK on minu meelest ka muutnud oma sellist strateegiat ja on avatum ja selgelt rohkem kohalikke arvamustega arvestav.”
Foto: Rauno Volmar
В этом году RMK впервые превысит границу в 24 миллиона — именно столько растений будет высажено в государственном лесу. Львиная доля лесных растений была посажена весной, но миллион елей будет высажен этой осенью.

”Рекордное количество растений означает, с одной стороны, что в питомниках было выращено немного больше красивых растений, а с другой стороны, что благодаря хорошему планированию со стороны лесоводов и прилежной работе специалистов по посадкам все эти деревья будут посажены в лесу. Сезон завершается посадкой елей, которую мы уже почти десять лет выполняем осенью”, — поясняет начальник лесоводческой службы RMK Тоомас Вяэт.

Весной в государственном лесу было посажено 23 миллиона растений, из которых 11,1 миллиона сосен, 9,3 миллиона елей, 2,47 миллиона берез, 170 000 черной ольхи и 1 000 дубов. Вместе с растениями, которые будут высажены осенью, RMK впервые в истории превысит границу в 24 миллиона саженцев — в этом году общее количество высаживаемых растений достигнет 24,2 миллиона.

Лесоводческий анализ RMK показывает, что в случае весенней сильной засухи на некоторых участках именно посаженные осенью растения лучше переносят засуху. Кроме того, осенняя посадка помогает снизить весеннюю нагрузку в районах с большими объемами посадок и упрощает хранение растений. Однако риском осенней посадки является обморожение, поэтому ели можно высаживать только в минеральную почву.

В этом году RMK впервые высадит осенью и небольшое количество сосен: сначала растения будут опрысканы репеллентом от диких животных, а затем высажены на песчаных участках с сухой почвой. Это позволит значительно сэкономить время и человеческие ресурсы, которые тратятся на подобные работы.

До поздней осени, помимо ручных посадок, в государственном лесу продолжатся и посадки с помощью посадочных машин, которые в этом году высадили 440 000 растений: 295 000 елей и 145 000 сосен. Машины будут работать, пока будет позволять погода, для достижения желаемых объемов их количество в государственном лесу будет увеличено.

Кроме того, RMK засадил и участки, на которых раньше никогда не было леса — малоценные луга, карьеры, заросли кустарников. В этом году будет засажено лесами до 345 гектаров таких территорий.

Для выполнения посадочных работ были заключены договоры с более чем 120 компаний, а в весенний сезон в лесу ежедневно работало более 1700 специалистов по высаживанию деревьев.

”Весенние работы по посадке прошли хорошо, несмотря на ограничения, вызванные пандемией коронавируса. Мы применяли особые требования как на складах растений, так и в лесу. Выражаем благодарность и признательность всем трудолюбивым работникам за этот особенно быстрый и напряженный период! Поклон всем лесоводам и высаживателям, а также тем, кто поминал нас добрым словом в трудное время!”, — радуется Вяэт успешно завершившимся работам и рекордному сезону посадок.

RMK инвестирует в выращивание леса 20 миллионов евро, из которых 11,2 миллиона евро составляют предпосадочная подготовка почвы, посадочные работы и стоимость растений, а оставшиеся почти 9 миллионов тратятся на обслуживание молодых лесов.

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