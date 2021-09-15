Рекордный сезон высадки лесов получает достойное завершение в виде осенней посадки

”Рекордное количество растений означает, с одной стороны, что в питомниках было выращено немного больше красивых растений, а с другой стороны, что благодаря хорошему планированию со стороны лесоводов и прилежной работе специалистов по посадкам все эти деревья будут посажены в лесу. Сезон завершается посадкой елей, которую мы уже почти десять лет выполняем осенью”, — поясняет начальник лесоводческой службы RMK Тоомас Вяэт.

Весной в государственном лесу было посажено 23 миллиона растений, из которых 11,1 миллиона сосен, 9,3 миллиона елей, 2,47 миллиона берез, 170 000 черной ольхи и 1 000 дубов. Вместе с растениями, которые будут высажены осенью, RMK впервые в истории превысит границу в 24 миллиона саженцев — в этом году общее количество высаживаемых растений достигнет 24,2 миллиона.

Лесоводческий анализ RMK показывает, что в случае весенней сильной засухи на некоторых участках именно посаженные осенью растения лучше переносят засуху. Кроме того, осенняя посадка помогает снизить весеннюю нагрузку в районах с большими объемами посадок и упрощает хранение растений. Однако риском осенней посадки является обморожение, поэтому ели можно высаживать только в минеральную почву.

В этом году RMK впервые высадит осенью и небольшое количество сосен: сначала растения будут опрысканы репеллентом от диких животных, а затем высажены на песчаных участках с сухой почвой. Это позволит значительно сэкономить время и человеческие ресурсы, которые тратятся на подобные работы.

До поздней осени, помимо ручных посадок, в государственном лесу продолжатся и посадки с помощью посадочных машин, которые в этом году высадили 440 000 растений: 295 000 елей и 145 000 сосен. Машины будут работать, пока будет позволять погода, для достижения желаемых объемов их количество в государственном лесу будет увеличено.

Кроме того, RMK засадил и участки, на которых раньше никогда не было леса — малоценные луга, карьеры, заросли кустарников. В этом году будет засажено лесами до 345 гектаров таких территорий.