ПОДКАСТ | "Флора" сейчас — симбиоз опыта и молодой дерзости, жду победу". Эстонский клуб вышел в Европу

"Лига конференций — новый Еврокубок. Или Еврокубок для слабых, как его некоторые называют. Но это отличный шанс, важная практика игры именно в групповом этапе. "Флора" еще в начале сезона поставила себе задачу попасть в турнир. Этого она и добилась", — сказал Виталий Бесчастный.

В группе у "Флоры" — "Гент" из Бельгии, "Партизан" из Сербии и "Анортосис" из Кипра. А могли выпасть "Рома" и "Тоттенхэм".

"Главная проблема, таллиннской команде придется играть на три фронта. Дела в чемпионате не очень, "Левадия" убежала вперед и не собирается отдавать очки. В сентябре, октябре и ноябре проходят игры за сборную. В национальную команду, как правило, вызывают около 10 игроков "Флоры", многие играют в основе. И собственно сама Лига конференций. Справятся ли с такой нагрузкой игроки — вопрос, ни у кого такого опыта еще не было", — добавил ведущий подкаста.

По мнению Андрея Шумакова, "Флора" должна поставить себе скромную, но реализуемую цель — отобрать очки дома. "Сыграть вничью, как минимум, с каждой командой дома. То есть не проиграть все матчи, а заработать баллы на своем стадионе. Думаю, в четверг они не проиграют "Генту".

"Многие игроки эстонской команды будут рвать майку на поле, чтобы засветиться на международной арене. Этот турнир будут просматривать все европейские скауты, а наши игроки жаждут трансферов в топовые чемпионаты", — подчеркнул Евгений Грибовский.

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