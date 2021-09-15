ФОТО | В центре Таллинна автомобиль сбил 11-летнего мальчика на самокате

Согласно первоначальным данным, 11-летний мальчик на самокате попал под Volkswagen Sharan. Скорая помощь доставила ребенка в больницу.

Как сообщила полиция, жизнь ребенка вне опасности, в больницу его доставили на осмотр. Водитель автомобиля также не пострадал.