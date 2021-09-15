15.09.2021, 17:10
ФОТО | В центре Таллинна автомобиль сбил 11-летнего мальчика на самокате(27)
Foto: Delfi lugeja
В 15:43 в Ценр тревоги поступило сообщение об инциденте на Нарва маантеэ около "Русалки" в центре Таллинна.
Согласно первоначальным данным, 11-летний мальчик на самокате попал под Volkswagen Sharan. Скорая помощь доставила ребенка в больницу.
Как сообщила полиция, жизнь ребенка вне опасности, в больницу его доставили на осмотр. Водитель автомобиля также не пострадал.
Движение на месте ДТП нарушено. Детали инцидента выясняются.