24 млн евро ушли не туда. Правление Фонда развития сельской жизни подозревается в злоупотреблении доверием

Для смягчения последствий кризиса, связанного с распространением Covid-19, начал ЦУПС предлагать после принятия дополнительного бюджета на 2020 года различные экономические меры. Целью мер, было смягчить влияние кризиса, на предприятия био и сельского хозяйства, которые столкнулись с трудностями из-за распространения вируса. Однако, есть подозрения, что ЦУПС предоставил ссуды на сумму более 24 миллионов евро по меньшей мере 42 компаниям, которые не соответствовали требованиям.

По словам Кайри Калдоя, ведущего прокурора Лыунаской окружной прокуратуры, целенаправленное использование выделенных из госбюджета средств для смягчения кризиса чрезвычайно важно. "Если страна сталкивается, как с кризисом, вызванным распространением коронавируса, так и с необходимостью экономить везде, где это возможно, то использование денег должно быть очень точным. На данный момент из собранных данных в ходе разбирательства, предполагается, что условия были намеренно проверены сквозь пальцы. Это указывает не на человеческую ошибку, а на преступление. В ситуации, когда государство выразило готовность и желание поддержать тех, кто в этом больше всего нуждается, такое безразличие при выделении денег печально. При наличии признаков преступления прокуратура обязана проверить в рамках уголовного производства, сделали ли руководители ЦУПС все возможное, чтобы по поручению государства передать деньги тем компаниям, которые в них также нуждаются", — сказала Калдоя.

По словам руководителя бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции Атса Кюбарсеппа, крайне важно, чтобы с государственными деньгами обращались ответственно и деньги использовались по назначению, поэтому полиция обратила дополнительное внимание на то, правомерно ли используются средства, предназначенные для поддержки пострадавших от коронакризиса предприятий.