Футзал европы: чемпионат мира – не повод переносить внутренние чемпионаты

Прежде всего, обратим свой взор на Германию, где впервые в истории запущен полноценный общенациональный чемпионат, именующийся Бундеслига, как и старший брат в большом футболе. После двух туров на вершине турнирной таблицы троевластие: «Вайлимдорф», «Штутгартер» и «Фортуна» из Дюссельдорфа показали стопроцентный результат, набрав по шесть очков. «Вайлимдорф» и вовсе впечатлил своих болельщиков мощным стартом сезона, разгромив «Берлин» (5:0) и «Билефельд-Зеннештадт» (6:1).

В украинской Экстра-лиге сыграно уже три тура, и главная неожиданность этого отрезка – слабый старт одного из фаворитов сезона херсонского «Продэксима». «Мельники» набрали всего четыре очка из девяти возможных, чем серьезно озадачили своих болельщиков. После домашней победы над «Соколом» в первом туре (4:0) последовало выездное поражение от «ХИТ» (3:5) и ничья с львовской «Энергией» дома (3:3). Отметим, что именно «Энергия» с семью очками возглавляет таблицу после трёх сыгранных матчей.

Польская Экстракласа стартовала в минувшие выходные. Из результатов первого тура выделим крупную выездную победу «Варшава АЗС» над дебютантом лиги «Польковице» 6:0. Главные фавориты сезона «Бельско-Бяля», «Любава» и «Пяст Гливице» также начали чемпионат с побед, переиграв, соответственно, «Торунь» (7:4), «МОКС Белосток» (4:2) и «Хожов» (4:3).

Тремя матчами в выходные открылся сезон в Финляндии: в пятницу ТПК одолел новичка Лииги АУ (2:0), в субботу ЙоСеПа разобрался с «Мэд Макс» (3:0), а в воскресенье ГФТ лишь в серии пенальти обыграл СоВо (6:5).

Продолжится программа первого тура в среду 15 сентября, когда «Риему» примет «Виеску».