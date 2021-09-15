Не достиг цели и ввел народ в заблуждение. Isamaa призывает Танеля Кийка уйти в отставку

Партия отмечает, он министр не смог достичь поставленной цели и вакцинировать к 22 сентября 70% взрослого населения, также не выполнен план вакцинации пожилых.

В то время, как Финляндия и Дания шаг за шагом движутся к снятию ограничений, в Эстония по-прежнему царит хаос с вакцинацией, отмечают отечественники. Хотя государство не может принудить людей вакцинироваться, при ”правильных решениях и хорошем управлении можно было создать предпосылки и возможности для того, чтобы существенная часть жителей Эстонии вакцинировалась”.

”Кроме того, Кийк и его подчиненные распространяли ложную информацию, пропагандируя паспорт вакцинации как доказательство инфекционной безопасности. С людьми нужно быть честными и говорить прямо, что и вакцинированный человек может распространять заболевание, но, несмотря на это, вакцинироваться разумно”, — говорится в заявлении партии.