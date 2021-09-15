15.09.2021, 14:32
Хозяин содержал собаку в ужасных условиях и заморил ее голодом(2)
Foto: Andres Putting
В Пярнумаа хозяин содержал собаку в ужасных условиях, что привело к гибели животного.
14 сентября было возбуждено уголовное дело по факту того, что в волости Пыхья-Пярнумаа собака на протяжении долгого времени содержалась в антисанитарных условиях, без достаточного количества пищи и воды, в результате чего умерла. Сколько именно животное проживало в таких условиях, неизвестно.
Точные обстоятельства случившегося выясняются.