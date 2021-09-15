Хозяин содержал собаку в ужасных условиях и заморил ее голодом

14 сентября было возбуждено уголовное дело по факту того, что в волости Пыхья-Пярнумаа собака на протяжении долгого времени содержалась в антисанитарных условиях, без достаточного количества пищи и воды, в результате чего умерла. Сколько именно животное проживало в таких условиях, неизвестно.