Таави Аас раскрыл настоящую причину серьезного подорожания электричества и попросил Еврокомиссию заняться проблемой

По словам Ааса, система торговли эмиссионными квотами необходима для того, чтобы увеличивалось производство возобновляемой энергии, но резко подскочившие в цене квоты больше не выполняют свои цели в ситуации, когда экономика восстанавливается от коронакризиса.

Аас отметил, что за год цена углекислого газа поднялась вдвое, но инвестиции в возобновляемую энергию не выросли в таком же темпе. "На строительство новых единиц производства возобновляемой энергии все же уйдут годы, а удваивание цены квот сейчас никоим образом не ускорит процесс перехода, а лишь окажет давление на потребителей и поставит под угрозу конкурентоспособность наших предприятий", — пояснил министр.

"Переход на возобновляемую энергию, конечно же, важен, он он должен проходить реалистичным способом, учитывая изменения рынка", — сказал Аас и отметил, что сложилась абсурдная ситуация: энергостанции работают на полную мощность, несмотря на поднявшуюся цену квот.

Таави Аас попросил Еврокомиссию найти решения для сложившейся на рынке электроэнергии ситуации. Он отметил, что можно использовать меры, предназначенные для сглаживания рыночных шоков, например, механизм стабильности.