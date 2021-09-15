ВИДЕО | Роналду нокаутировал девушку-стюарда на тренировке. А потом осчастливил её!

Во время разминки Роналду случайно попал мячом в стюарда, стоящего на боковой линии поля. Та сразу упала, к ней подбежали коллеги, чтобы убедиться, что все в порядке. Но женщине сильно досталось.

Роналду немедленно бросился через поле к женщине, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Через какое-то время она уже позировала с футболкой великого португальца и улыбалась, все было в порядке.