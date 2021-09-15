Новости Эстонии
15.09.2021, 13:50

На автобусных остановках в Пирита появятся новые павильоны

 
Фото: управа Пирита
Вместо жестяных навесов на остановках общественного транспорта будут установлены современные стеклянные павильоны.

По словам старейшины района Пирита Тыниса Лийната, для города важно не только приобретать экологичный общественный транспорт, но и развивать соответствующую инфраструктуру.

”Мало радости ждать автобуса на остановке под унылым жестяным навесом, который едва спасает от дождя. Сегодня существуют решения с отличным сочетанием функциональности и дизайна. Безобразные жестяные павильоны на наших автобусных остановках устарели как физически, так и морально. К счастью, их время в нашем районе подошло к концу”, — сказал Тынис Лийнат.

На остановках общественного транспорта в Пирита уже установили четыре новых павильона. Они находятся на остановке "Облика" по обе стороны дороги и на остановках "Мяхе" и "Хямари" в направлении города.

Все старые конструкции утилизируются, а новые изготовлены из стекла. Установкой павильонов по заказу управы района Пирита занимается фирма San-Met Grupp OÜ. Стоимость работ — 15 120 евро.

Новые павильоны уже установлены на Пярнамяэ теэ, скоро они появятся на Рандвере, Клоостриметса, Вабаыхукооли и Раннику теэ.

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