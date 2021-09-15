На автобусных остановках в Пирита появятся новые павильоны

По словам старейшины района Пирита Тыниса Лийната, для города важно не только приобретать экологичный общественный транспорт, но и развивать соответствующую инфраструктуру.

”Мало радости ждать автобуса на остановке под унылым жестяным навесом, который едва спасает от дождя. Сегодня существуют решения с отличным сочетанием функциональности и дизайна. Безобразные жестяные павильоны на наших автобусных остановках устарели как физически, так и морально. К счастью, их время в нашем районе подошло к концу”, — сказал Тынис Лийнат.

На остановках общественного транспорта в Пирита уже установили четыре новых павильона. Они находятся на остановке "Облика" по обе стороны дороги и на остановках "Мяхе" и "Хямари" в направлении города.

Все старые конструкции утилизируются, а новые изготовлены из стекла. Установкой павильонов по заказу управы района Пирита занимается фирма San-Met Grupp OÜ. Стоимость работ — 15 120 евро.

Новые павильоны уже установлены на Пярнамяэ теэ, скоро они появятся на Рандвере, Клоостриметса, Вабаыхукооли и Раннику теэ.