Что изменилось в порядке голосования по сравнению с прошлыми выборами?

Избиратель может голосовать в избирательном округе своего района Таллинна — это значит, что в этих рамках можно выбирать любой участок.

Вместо карты избирателя всем будут разосланы инфобюллетени.

В день выборов теперь можно будет изменить свой голос, отданный в электронном виде, проголосовав еще и на избирательном участке.

Активный избирательный период — одна неделя, тогда как ранее этот срок составлял полторы недели.

Период голосования на дому станет длиннее — с пятницы по воскресенье (ранее это можно было сделать только в воскресенье).

Теперь предварительная агитация запрещена только в помещениях для голосования, в остальных местах это разрешено.