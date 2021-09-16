16.09.2021, 09:25
Что изменилось в порядке голосования по сравнению с прошлыми выборами?(2)
Foto: Ester Vaitmaa
Близятся выборы в собрание местных самоуправлений. Юрист таллиннской городской канцелярии Алена Калласте рассказала в рамках пресс-конференции Таллиннской горуправы о том, что изменилось в избирательном процессе по сравнению с прошлыми выборами.
Избиратель может голосовать в избирательном округе своего района Таллинна — это значит, что в этих рамках можно выбирать любой участок.
Вместо карты избирателя всем будут разосланы инфобюллетени.
В день выборов теперь можно будет изменить свой голос, отданный в электронном виде, проголосовав еще и на избирательном участке.
Активный избирательный период — одна неделя, тогда как ранее этот срок составлял полторы недели.
Период голосования на дому станет длиннее — с пятницы по воскресенье (ранее это можно было сделать только в воскресенье).
Теперь предварительная агитация запрещена только в помещениях для голосования, в остальных местах это разрешено.