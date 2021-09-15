Этот титул — не только красивая статуэтка и 600 тысяч евро: Михаил Кылварт о назначении Таллинна "Зеленой столицей Европы"

Для нас зеленая тематика знаменуется намного более понятной целью — качеством жизни. Чтобы у людей был чистый воздух, чистая вода, экологичный современный общественный транспорт, современное городское пространство, зеленые насаждения. В конечном счете мы думаем о будущем для наших детей, ведь для этого нужно прилагать усилия уже сейчас.

При этом получение статуса "Зеленой столицы", этот титул — не только красивая статуэтка и 600 тысяч евро премии, которые будут переданы городу, это еще и международное внимание, мероприятия, поток туристов, которых сейчас так не хватает, это интерес со стороны современных новых фирм, которые открывают филиалы в Зеленых столицах — соответственно, это новые инвестиции, это — экономический проект.

Проделана очень большая работа, но еще больше усилий нам еще предстоит приложить.

Об этом часто говорят, но актуальность от этого не теряется — окружающая среда нуждается в защите. И прежде всего это должен быть выбор горожан в пользу более экологичных решений повседневных задач — будь то транспорт, место проживания или место работы.

Нас ждет очень интересный период, и городские власти приложат максимум усилий, чтобы и титул достойно пронести, и суметь организовать как можно больше проектов во благо горожан.